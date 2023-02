STORY: Hier in Frankfurt heißt es am Dienstag in der Champions League: Eintracht gegen den SSC Neapel. Am Montag ließ Trainer Oliver Glasner seine Männer daheim in der Mainmetropole zum Training auflaufen. In der Pressekonferenz vor dem Spiel zeigte er sich selbstbewusst. "Ja, wir freuen uns riesig auf das Spiel. Es war unser erstes ausgesprochenes Ziel, dass wir in der Champions League in die Ko-Phase einziehen wollen. Und das haben wir dann mit dem Auswärtssieg in Lissabon erreicht. Und wir haben natürlich jetzt mit Napoli eine absolut tolle Mannschaft zugelost bekommen. Und wie wir immer angehen in der Bauphase ist das Ziel ganz klar: Wir wollen weiterkommen. Wir wissen, dass eine sehr gute und sehr stabile Mannschaft auf uns wartet. Aber ich denke auch, wir sind sehr gut und sehr stabil und deswegen freuen wir uns hier ein ausverkauftes Haus, tolle Atmosphäre. Die Mannschaft ist in einer sehr guten Form und ich denke, beide Mannschaften sind in einer sehr guten Form. Und genau so soll es sein. Wir werden auf Sieg spielen und so wollen wir morgen auftreten." Den Gegner, so zeigte sich am Montag, kennt Glasner ganz genau. "Sie haben mit Abstand die höchste Intensität in Ihrem Spiel. Sie spielen sehr aggressiv gegen den Ball, hohes Pressing. Sie spielen ein wahnsinnig intensives Gegenpressing. Auch das ist in Italien sonst nicht so häufig anzusehen. Sie verteidigen mit Ihren Innenverteidigern sehr aggressiv nach vorne, geben immer Druck. Und das ist so ein bisschen anders wie viele andere Mannschaften in Italien, wie generell vielleicht viele Mannschaften in Südamerika, die dann mehr über Ballbesitz kommen und sich eher dann zurückziehen. Und da ist Neapel, hat eine andere Spielweise und ja, aber darauf sind wir vorbereitet. Wir kennen das so in die Richtung, aber einen Vorteil in puncto Intensität werden wir in diesem Spiel nicht haben." Im November hatte sich die Eintracht mit 2:1 gegen Sporting Lissabon durchgesetzt und damit den Einzug ins Champions League Achtelfinale geschafft. Anpfiff für das Hinspiel gegen Neapel ist in Frankfurt am Dienstag um 21:00.

