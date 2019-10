Vorbereitungen am Montag in Griechenland auf das anstehende Champions League Spiel. Der FC Bayern München trifft nämlich am Dienstagabend, am dritten Spieltag der Champions League, auf Olympiakos Piräus. Trainer Niko Kovac warnte am Montagabend, auf der letzten Pressekonferenz vor der Partie, vor dem Gegner: "Wir wissen auch, dass wir hier gegen einen sehr starken Gegner spielen, der gegen Tottenham ein 0:2 aufgeholt hat, das muss auch ganz klar apostrophiert werden, dass die Unterstützung sehr groß sein wird. Hier in Griechenland ist ein sehr, sehr gutes Publikum. Das muss man auch hervorheben. Es wird ein schwieriges Spiel, und man muss den Spieler Spielverlauf letzten Endes morgen sehen. Aber wir gehen mit Sicherheit nicht in das Spiel und sagen: Was ist, wenn wir verlieren? Wir gehen in ein Spiel und wollen jedes Spiel gewinnen." Die spannende Frage, ob Thomas Müller von Beginn an spielen darf, blieb vorerst unbeantwortet. Das wird man erst am Dienstagabend wissen. Die Bayern führen zurzeit noch die Gruppe B an. Vor Roter Stern Belgrad, Piräus und Tottenham. Anpfiff der Partie Olympiakos Piräus gegen Bayern München ist am Dienstagabend um 21 Uhr.