Training der Jungs von Macro Rose am Montag daheim in Mönchengladbach, vor dem Rückspiel gegen Manchester City. Mit 0:2 hatten die Gladbacher beim Hinspiel eine Niederlage kassiert, die Engländer waren übermächtig - und das Rückspiel? Er reise an, um zu gewinnen, so Rose am Montag. Bange machen gilt nicht. Der Qualität der gegnerischen Mannschaft sei er sich bewusst. "Trotzdem stellen wir uns der Aufgabe. Und haben uns und werden uns dementsprechend vorbereitet, noch mal auch dementsprechend Dinge aus dem Hinspiel angeschaut und Dinge angepasst, um zu versuchen, in bessere Abschusssituationen zu kommen, auch auf Tore zu gehen und dann müssen wir natürlich auch im Umkehrschluss auch, wenn wir das Risiko erhöhen, maximal fleissig und gut verteidigen und das ist natürlich eine große Herausforderungen, aber wir fahren schon dahin, um ein Fussballspiel zu gewissen, klar." Das Spiel im Achtelfinale der Champions League findet am Dienstag coronabedingt in Budapest statt, gewissermaßen auf für beide Seiten neutralem Boden. Anpfiff in der ungarischen Hauptstadt ist um 21 Uhr.

