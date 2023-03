STORY: Auf Marco Rose und sein Team von RB Leipzig wartet am Dienstagabend in Manchester eine echte Herausforderung. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League heißt der Gegner immerhin Manchester City. Ein Team, gespickt mit Superstars und derzeitiger Tabellen-Zweiter der Premier League. Nach dem 1:1 im Hinspiel in Leipzig sind die Engländer klar in der Favoritenrolle. Das weiß auch Marco Rose: "Am Ende geht es gegen so eine Top-Mannschaft um Balance. Das ist das alles Entscheidende. Wenn wir nur pressen, werden wir Räume öffnen. Wenn wir uns hinten reinstellen, dann wird es irgendwann klingeln. Also, wir brauchen eine gute Balance. Viel Vertrauen, das ist wichtig. Sehr, sehr viel Vertrauen und Mut. Und unser bestes Spiel diese Saison, würde auch ganz gut passen morgen." In den Reihen von Manchester stürmt auch Erling Haaland, den Rose noch aus seinen Dortmunder Zeiten bestens kennt. "Du wirst Erling nie komplett ausschalten können. Auch im Hinspiel hat er eine Situation gehabt, wo er in Richtung Tor unterwegs war. Aber wir müssen alles als Mannschaft auffangen. Und vor allen Dingen müssen wir in jeder Minute aufmerksam und hellwach sein. Weil, wie gesagt, es ist nicht nur Erling. Sondern drum herum auch noch eine Menge Weltklasse, die da rumläuft." Rose muss weiterhin auf den verletzten Christopher Nkunku verzichten, für Dani Olmo kommt nach seiner Verletzung nur ein Kurzeinsatz infrage. Immerhin: In der Bundesliga konnte Leipzig zuletzt mit 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen und steht derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Das nötige Selbstvertrauen sollte damit vorhanden sein, um in Manchester tatsächlich eine kleine Überraschung zu schaffen. RB Leipzig ist nach dem 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (11. März) auf den dritten Platz in der Bundesliga vorgerückt.

