STORY: Die Spieler von Eintracht Frankfurt müssen versuchen, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League trifft das Team von Oliver Glasner auf den SSC Neapel. In Neapel müssen die Hessen die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel in Frankfurt wettmachen. Erschwerend hinzu kommt, dass Top-Stürmer Randal Kolo Muani den Frankfurtern wegen einer Roten Karte im Hinspiel fehlen wird. "Wir hatten sehr lange Zeit, das erste Spiel zu analysieren. Ich denke, das haben wir gut gemacht. Und die Marschrichtung ist klar morgen. Wir wollen hier zumindest zwei Tore erzielen. Wir werden alles geben, was wir haben. Alles daran setzen, dass wir noch ins Viertelfinale einziehen." Auf die eigenen Fans im Stadion müssen die Eintracht-Spieler in Neapel verzichten. Nach einer juristischen Hängepartie hatten die italienischen Behörden den Verkauf von Tickets an Personen aus Frankfurt verboten. Die Eintracht verzichtete daraufhin auf das gesamte Gäste-Kontingent. "Natürlich hätten wir unsere Fans gerne dabei. Aber es ist etwas, was wir nicht beeinflussen können. Und wir konzentrieren uns in der Regel darauf, was wir beeinflussen können. Und wir wissen, dass viele vielleicht jetzt nicht körperlich anwesend, aber uns mit sehr viel positiver Energie unterstützen, wo auch immer die Eintracht-Fans sind. Der SSC Neapel, derzeit Tabellenführer der Serie A, hofft am Mittwoch zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in das Viertelfinale der Champions League einzuziehen und damit Geschichte zu schreiben. Unterschätzen werde man die Frankfurter am Mittwochabend aber auf keinen Fall, sagte Napoli-Trainer Luciano Spalletti.

