In der Champions League beginnt nun mit dem Achtelfinale die K.o.-Phase des Turniers. Dabei treffen die Spieler von Borussia Dortmund auf das Team von Paris St. Germain. Lucien Favre, Trainer des BvB, gab auf der Pressekonferenz am Montag die Marschroute seiner Mannschaft vor: "Wir brauchen eine sehr gute Leistung gegen Paris Saint Germain, und ich habe es schon mehrmals gesagt: Der Schlüssel ist oft, wie wir verteidigen, denn es ist wichtig, den Ball zurückzugewinnen sowie den Ballbesitz und natürlich die Ruhe zu bewahren." Der Coach von Paris St Germain ist mit dem 46-jährigen Thomas Tuchel ein alter Bekannter. Er kennt die Atmosphäre und das Stadion in Dortmund vermutlich noch ziemlich gut. Denn schließlich war er von 2015 bis 2017 dort Trainer. Er verkündete, dass mit Neymar ein Leistungsträger der Mannschaft mit dabei wäre. Und fügte noch folgende Einschätzung der anstehenden Partie hinzu: "Das ist ein Traum. Es war ein Traum hier Trainer zu sein. Das geht jetzt weiter und hier als Auswärtsmannschaft herzukommen, ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und wenn man zurück in dieses Stadium kommt, wo man zwei Jahre Trainer war, das ist natürlich für mich besonders. Aber, auch wenn es für Sie vielleicht langweilig ist, es geht am Ende nicht um mich persönlich, sondern wir kommen mit einer guten Mannschaft und voller Vertrauen. Und am Ende spielen wir nur ein Fußballspiel." Das Achtelfinal-Spiel Borussia Dortmund gegen Paris St Germain wird am Dienstagabend um 21 Uhr angepfiffen. Das Rückspiel in der französischen Haupstadt findet dann am 11. März statt.