Es laufen die letzten Vorbereitungen auf die kommende Aufgabe beim FC Bayern München. Die Champions League startet und die Spieler schwören sich ein auf den spanischen Verein Atlético Madrid. Bayern Coach Hansi Flick legt die Messlatte beim Triple-Sieger der vergangenen Saison entsprechend hoch. Gelang es seinem Team doch, sowohl die Meisterschaft, als auch den Pokal und die Champions League zu gewinnen: "Wir wollen so erfolgreich wie möglich sein. Da gehört die Champions League auch dazu, wie die Bundesliga und der Pokal. Das war das Optimum, wie wir es dieses Jahr gemacht haben. Wir wissen alle, dass es schwer ist, weil natürlich auch sehr, sehr viele gute Mannschaften in dem Wettbewerb, gerade auch in der Champions League sind. Und von daher geht es für uns immer wieder daran, von Spiel zu Spiel denken und schon das große Ganze im Blick zu haben. Aber entscheidend ist immer das nächste Spiel." Und das nächste Spiel der Bayern geht mit Real Madrid gegen einen spanischen Spitzenclub. Es ist zwar erst der Auftakt in der Gruppenphase. Doch es geht darum, auch unter Coronabedingungen und in einem Stadion ohne Fans einen guten Start hinzulegen. Anpfiff der Partie ist am Mittwochabend um 21 Uhr in München.

