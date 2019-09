Am Mittwoch steht für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München das erste Champions-League-Spiel der Saison 2019/20 auf dem Plan. Gegner ist das Team von Roter Stern Belgrad aus Serbien. Keeper und Kapitän Manuel Neuer stellte sich am Dienstag den Fragen der Journalisten und erinnerte sich dabei nur allzu gut an die letzte Champions-League-Partie Mitte März in München. Denn da verlor der FC Bayern im Achtelfinale gegen Liverpool 1:3 und war damit aus der Königsklasse ausgeschieden: "Durch das Ausscheiden gegen den FC Liverpool ist einfach die Motivation riesig groß. Und wir sind überzeugt, von unserer Mannschaft. Wir wissen, dass wir Qualität in unserem Kader haben und dass wir sehr hungrig sind, viele junge Spieler haben und die den Henkelpott natürlich unbedingt gewinnen wollen bzw. auch die älteren, die schon gewonnen haben, wollen ihn wiederholen. Deshalb haben wir eine wirklich gute Mischung. Und werden alles dafür tun." Auch Cheftrainer Niko Kovač blickt zurück und schaut nach vorn. Und definiert dabei direkt das Minimalziel für seine Mannschaft auf der Pressekonferenz am Dienstag in München: "Wir hatten das Pech, dass wir gegen den Champions-League-Sieger ausgeschieden sind. Ein Jahr zuvor war es Besiktas und Sevilla und letztes Jahr war es eben Liverpool. Das ist so. Wir haben ein neues Jahr, neues Spiel, neues Glück. Wir wollen auf jeden Fall erst einmal die Gruppenphase überstehen. Es ist unser Ziel. Da müssen wir gar nicht großartig diskutieren. Aber als zweites bin ich mir sicher, bin davon überzeugt, dass wir dieses Jahr weiter kommen werden als im letzten Jahr." Die Partie des FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad wird am Mittwoch um 21 Uhr angepfiffen. Zuvor spielen am frühen Abend in der Bayern-Gruppe-B Olympiakos Piräus gegen Tottenham Hotspur.