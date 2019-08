Die Teilsperrungen am Münchner Flughafen infolge eines Sicherheitsvorfalls haben Reisende am Dienstag kalt erwischt. Zeitweise kam es am Vormittag zu langen Schlangen, manche Passagiere schlugen ihr temporäres Wartequartier gleich auf dem Fußboden auf. Die meißten nahmen die Umstände jedoch relativ gelassen, so wie diese Reisenden am Dienstagvormittag: O-TON ANN-KATHRIN NETER "Wir haben noch nicht viel erfahren. Wir warten noch nicht ganz so lange. Aber mal schauen, ob es heute nach Bremen geht. Bis jetzt steht noch nichts dran. Wir wissen noch nichts. Aber wir warten einfach. In den Zug steigen, ist keine Alternative, weil acht Stunden hochfahren, nein Danke." O-TON JULIA KNEISSL "Wir sind seit sieben in der Früh da und wollten eigentlich um neun Uhr nach Mallorca fliegen. Jetzt fliegen wir um 14.40 Uhr nach Brüssel und dann um halb sechs nach Mallorca. Also sind wir um, keine Ahnung wann, in unserer Finca. Ein langer Tag." Nach Angaben des Flughafens ist ein Polizeieinsatz ausgelöst worden, nachdem im Terminal 2 eine Person durch eine Notausgangstür vom Bereich für Fluggäste von Nicht-EU-Ländern in das für EU-Flüge reservierte Areal gelangte. Daraufhin wurde der Zugang zum Terminal 2 gesperrt, Passagiere wurden nicht mehr abgefertigt. Die von dem Vorfall betroffenen Bereiche im Terminal 1 waren von der Bundespolizei hingegen zeitnahe wieder freigegeben worden. Über Ansagen wurden die Reisenden über das Geschehen auf dem Laufenden gehalten und zudem auf Wunsch mit Wasser versorgt.