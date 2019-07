Nichts geht mehr am Dienstagmorgen auf Hongkonger Bahnsteigen. Mitten im Berufsverkehr haben Hunderte Demonstranten bei ihren Protesten gegen die Regierung den Zugverkehr zeitweise lahmgelegt. Pendler saßen in den Bahnhöfen der Stadt fest. Zahlreiche Züge fuhren nur mit erheblicher Verspätung. Bei den Betroffenen stießen die Einschränkungen offenbar auf Verständnis. "Ich habe eine Konferenz um zehn, jetzt ist es acht. Das Treffen kann warten. Doch unsere Freiheit, Sicherheit und Menschenrechte werden weggenommen, und dieses Thema kann nicht warten. Ich finde das also in Ordnung." Natürlich sei das etwas lästig, sagt er. "Aber es ist dennoch okay, denn die Regierung sollte auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen, und das tut sie sonst nicht." Vor drei Monaten hatten sich die Proteste an Plänen für ein Gesetz entzündet, das Auslieferungen an China erlaubt hätte. Inzwischen richten sich die Demonstranten genereller gegen die Regierung in Hongkong und den chinesischen Einfluss. Fast täglich gibt es Kundgebungen. Immer wieder kommt es zu teils schweren Zusammenstößen zwischen Protestierenden und der Polizei.