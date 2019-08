Lange Schlangen und genervte Passagiere am Mittwoch am Londoner Flughafen Heathrow. Wegen technischer Probleme bei der Fluggesellschaft British Airways kam es zu massiven Verspätungen oder Flüge wurden ganz gestrichen. Betroffen waren neben Heathrow auch der Flughafen Gatwick und der London City Airport. In Heathrow und Gatwick wurden den Schätzungen zufolge mehr als 60 Flüge gestrichen, über 100 waren verspätet. Passagiere beschwerten sich darüber, dass sie nicht online einchecken konnten. Andere berichteten, dass sie bereits im Flugzeug waren und dort stundenlang auf den Start warten mussten. British Airways räumte Schwierigkeiten mit dem IT-System ein und entschuldigte sich bei den Passagieren. Die Techniker würden daran arbeiten, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Betroffen sei das System für den Online-Check-In und das Programm für Abflüge. Fluggäste müssten damit rechnen, mehr Zeit als üblich am Flughafen zu benötigen. Der Vorfall am Mittwoch war die dritte große Computer-Panne bei British Airways in den vergangenen zwei Jahren. Zudem verhängte die britische Datenschutzbehörde nach einem Hackerangriff im vergangenen Sommer eine Rekordstrafe von über 200 Millionen Euro gegen die Airline.