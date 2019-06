Eine Hitzewelle ist im Anmarsch. Bis Mittwoch wird erwartet, dass einige Thermometer in Deutschland auf etwa 40 Grad Celsius klettern. Da können die Menschen, so wie hier in Köln bereits am Montag, viel Spaß haben und das Sommerwetter weiterhin genießen. Hintergrund ist, dass das Tief "Nasir" mit seinem Kern über dem Ostatlantik, auf seiner Südwestflanke heiße afrikanische Luft nach West- und Mitteleuropa transportiert. Dort kommt die Luftmasse dann unter den Hochdruckeinfluss von Hoch "Ulla" über Mittel- und Nordeuropa. Doch für einige Leute ist die Hitze auch eine Last. Denn der Körper leidet unter den hohen Temperaturen und auch durch die, bei wolkenlosem Himmel, stark strahlende Sonne. Professor Hanns-Christian Gunga, Spezialist für Physiologie an der Charité Berlin: "Der Körper kann diese Temperaturen, gerade über 38 Grad, nicht längere Zeit jedenfalls, abwehren. Wir schwitzen zwar, aber wenn wir wirklich über 38 Grad kommen, dann sind diese Mechanismen relativ schnell erschöpft. Insbesondere dann, wenn wir nicht genügend Fürsorge haben und entsprechend Flüssigkeit zu uns nehmen." Insbesondere sind aber bei einer solchen Hitzewelle vor allem ältere Menschen sowie kleine Kinder gefährdet: "Insbesondere auch die Säuglinge, die jetzt eingepackt im Kinderwagen liegen. Die können sehr leicht, auch insbesondere, es reichen ein paar Minuten bei so hohen direkten Einstrahlungen zum Beispiel ein Kind im Auto lassen und zum Einkaufen gehen. Da haben sie innerhalb von fünf, zehn Minuten haben sie im Auto Innentemperaturen, die sind weit über 40 Grad. Wenn sie eine halben Stunde, dann sind die über 50 Grad. Das ist lebensbedrohlich." Der Deutsche Wetterdienst warnte am Montag zudem vor allem im Südwesten des Landes vor ungewöhnlich hohen UV-Strahlungswerten. Wichtig gegen die Strahlung ist eine Kopfbedeckung und bei den hohen Temperaturen sollte man vor allem immer viel trinken.