STORY: König Charles III. soll am 6. Mai 2023 gekrönt werden. Das hat der Buckingham Palast am Dienstag mitgeteilt. Die Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey werde die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken, während sie gleichzeitig in langjährigen Traditionen und Festlichkeiten verwurzelt sei, hieß es in der offiziellen Bekanntmachung des britischen Königshauses. Britische Medien haben berichtet, dass Charles den üblichen Prunk rund um die Krönung für ihn und seine Frau, Königin Camilla, wegen der Wirtschaftskrise im Land etwas zurückschrauben will. Mit dem Tod seiner Mutter vor einem Monat wurde Charles automatisch zum König. Die Krönungszeremonie findet in der Regel einige Monate nach der Thronbesteigung statt. Queen Elizabeth II. bekam am 2. Juni 1953 die Krone aufs Haupt gesetzt, mehr als ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters, König George VI. Ihre Krönungszeremonie war die erste, die im Fernsehen übertragen wurde, und gilt als Meilenstein in der Modernisierung der Monarchie. Seit William dem Eroberer im Jahr 1066 wurden alle Könige und Königinnen Englands - beziehungsweise später Großbritanniens und des Vereinigten Königreichs - in der Westminster Abbey gekrönt. Keiner von ihnen war dabei allerdings älter als der heute 73-jährige Charles. Seine Mutter, die mit 96 Jahren starb, hält mit 70 Jahren den Rekord für die längste Zeit auf dem Thron.

