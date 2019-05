Glückwünsche für Charles und Camilla in Berlin. Beim Besuch des britischen Kronprinzen und seiner Gattin stand am Dienstag natürlich auch das jüngste Babyglück im Hause Windsor im Fokus. Charles' Sohn, Prinz Harry und dessen Frau Meghan hatten am Montag ihr erstes Kind bekommen, einen Sohn. Wie der kleine Prinz heißen soll, ist noch nicht bekannt. Schaulustige in Berlin zeigten sich begeistert vom royalen Besuch. O-ton: "Ich komme extra aus München rüber, um die beiden zu sehen. Es war ein tolles Ereignis. Ich habe mich vorbereitet und der Charles ist zum vierten Mal Opa geworden. Also, ich freue mich sehr und die sind so menschennah gewesen heute, die sind an uns ran gekommen. Also, ich bin begeistert. Das war der schönste Tag in meinem Leben." O-ton: "Ich habe vier Jahre in England gelebt mit meiner Familie. Insofern eine ganz inspirierende Geschichte heute Nachmittag." O-ton: "Wir haben Sie sogar gesehen, bevor sie ihren eigenen Enkel gesehen haben, das finde ich cool." Vor ihrem Besuch am Brandenburger Tor waren der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen worden. Vier Tage bleibt das royale Paar in Deutschland, auf dem Programm stehen unter anderem Besuche in Leipzig und München. Die Babyvisite zu Hause in Großbritannien muss noch etwas warten.