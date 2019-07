12. August 2017, ein Mann steuert seinen Wagen in eine Gruppe von Demonstranten in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia. Für diesen Angriff, genauer für den Mord an einer Demonstrantin, ist James Alex Fields nun zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und zu weiteren 419 Jahren Haft verurteilt worden. Der heute 22-Jährige hatte während seiner Tat außerdem Dutzende Menschen verletzt. Für diese Hassverbrechen hatte er in diesem Jahr schon einmal eine lebenslange Freiheitsstrafe erhalten. Die Mutter der getöteten Heather Heyer nach der jüngsten Urteilsverkündung in Charlottesville: "Ich fühle mich erleichtert. Schon seit Jahren ist die Situation in der Stadt schwierig und letztlich gipfelten die Auseinandersetzungen im Tod meiner Tochter. Mit dem heutigen Tag ist das nicht vorbei, aber ich weiß zumindest, dass er nun in den Händen der Justiz ist." Viele der Verletzten leiden bis heute unter dem Angriff, körperlich und seelisch. "Es sagt viel über die Prioritäten unserer Nation aus, dass diese Form von Gewalt nicht als Terrorismus gewertet wurde. Solche Verfechter der Vorherrschaft weißer Menschen sind für Menschen wie mich eine viel größere Gefahr als etwa der Islamische Staat." Fields war im August 2017 nach Charlottesville gefahren, um an der rechtsextremen Demonstration teilzunehmen. Zuvor hatte er im Internet Bilder verbreitet, die ein Auto zeigen, das in eine Menschenmenge fährt.