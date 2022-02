Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON DIRK SCHIMMELPFENNIG, CHEF DE MISSION TEAM D "Wir haben es seit gestern geschafft, die Bedingungen für die Athleten deutlich zu verbessern. Dies ist uns gelungen in enger Zusammenarbeit von Team D, dem DOSB, dem Deutschen Skiverband und vor allem aber auch in Kooperation mit dem IOC und BOCOG (Beijing Organising Committee for the Olympic Games). Und wir wollen uns bei allen bedanken, dass das so zügig ging und nun unsere Athleten in einer schwierigen Situation in Quarantäne zumindest zufriedenstellende Rahmenbedingungen haben." "Die Athleten haben größere Zimmer bekommen, haben funktionierenden Wlan-Anschluss. Und haben ein Fahrradergometer, wie Nolan, im Zimmer stehen. Das werden wir auch bei den Nordischen Kombinieren entsprechend aufwerten. Und dann haben wir zumindest angemessene, zufriedenstellende Bedingungen in einer insgesamt sehr schwierigen Lage für die drei Athleten."

Mehr