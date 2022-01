Der deutsche Marinechef Kay-Achim Schönbach tritt nach umstrittenen Äußerungen zum Ukraine-Konflikt zurück. "Ich habe soeben die Frau Bundesministerin der Verteidigung gebeten, mich von meinen Aufgaben und Pflichten als Inspekteur der Marine mit sofortiger Wirkung zu entbinden," gab Schönbach am Samstagabend bekannt. Der Befehlshaber der Flotte und Stellvertreter des Inspekteurs der Marine, Konteradmiral Kaack, führe bis zu einer Nachfolgeentscheidung die Deutsche Marine. Schönbach bezeichnete seine Äußerungen auf Twitter als Fehler. Er habe seine persönliche Meinung wiedergegeben, nicht die Position der Bundeswehr. Der 56-Jährige hatte sich nach eigenen Angaben in einer Gesprächsrunde eines Think Tanks in Indien geäußert. Diese Videoaufnahme davon war im Internet verbreitet worden. Über Putin sagte er: "Was er wirklich will, ist Respekt." Jemandem Respekt zu zollen, koste wenig oder nichts. "Es ist leicht, ihm den Respekt zu geben, den er wirklich verlangt und wahrscheinlich auch verdient." "Die Krim-Halbinsel ist weg, sie wird nie zurückkommen, das ist eine Tatsache", sagt Schönbach dort auf Englisch. Schönbach hat damit der von Deutschland und seinen Partnern vertretenen Position widersprochen. Das Bundesverteidigungsministerium distanzierte sich von Schönbachs Äußerungen. Er leitete als Inspekteur der Marine seit März des vergangenen Jahres die deutschen Seestreitkräfte. Russland hatte die Krim 2014 in einem international nicht anerkannten Schritt annektiert und unterstützt zudem Separatisten im Osten der Ukraine. Gegenwärtig hat Moskau nahe der ukrainischen Grenze rund 100.000 Soldaten zusammengezogen

