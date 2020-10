Der Chemie-Nobelpreis geht in diesem Jahr an die Französin Emmanuelle Charpentier und die US-Amerikanerin Jennifer Doudna für ihre Arbeiten zu neuen Methoden der Erbgut-Veränderung. Mit dem Preis zeichnete das Nobelkomitee am Mittwoch ihre Forschungen zur Genom-Editierung aus. Mit der Genschere CRISPR/Cas9 haben die beiden eines der schärfsten Werkzeuge der Gentechnologie entdeckt. Doudna forscht derzeit in den USA an der University of California in Berkeley, Charpentier an der Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene des Max Planck Instituts in Berlin. "Ich fühle mich sehr geehrt, diese höchste Auszeichnung aus Schweden zu erhalten. Ich denke dabei natürlich an mein ehemaliges Team in Wien, das viel zu dieser großartigen Entdeckung beigetragen hat. Und an all meine Kollegen im Feld der Crispr-Forschung. Ich bin sehr glücklich, eine der Pioniere dieser Entdeckung sein zu dürfen." Mit CRISPR/Cas können unter anderem die DNA-Bestandteile von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen mit extrem hoher Präzision ausgetauscht oder gelöscht werden. "Diese Technologie hat revolutionäre Auswirkungen auf die Life Sciences, sie trägt zu neuen Krebstherapien bei und könnte den Traum wahr werden lassen, Erbkrankheiten zu heilen", erklärte das Nobelpreis-Komitee. Charpentier und Doudna sind damit die sechste und siebte Frau, die den Nobelpreis für Chemie erhalten. Sie stehen damit in der Reihe berühmter Forscher wie Marie Curie, die die Auszeichnung 1911 bekommen hatte.

