STORY: Diese Bilder zeigen entgleiste Waggons eines Güterzuges in Belleville im US-Bundesstaat Michigan am Donnerstag. Sechs von dreißig Wagen sprangen aus den Schienen - warum, das war zunächst unklar. Bekannt wurde allerdings, dass mindestens einer der Waggons der Bahngesellschaft Norfolk-Southern flüssiges Chlor transportierte, also einen Stoff, der Mensch, Flora und Fauna durchaus gefährlich werden kann. Die zuständige Feuerwehr konnte zunächst allerdings kein Leck feststellen, somit stelle die Entgleisung derzeit keine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Auch habe es keine Verletzten gegeben. Der Vorfall in Michigan ereignete sich zwei Wochen nach der Entgleisung eines Zuges desselben Unternehmens nahe der Grenze zwischen Ohio und Pennsylvania. Auch dieser Zug hatte Gefahrgut geladen. Damals war nach der Entgleisung ein Feuer ausgebrochen. Tausende Anwohner mussten vor einer Rauchwolke in Sicherheit gebracht werden. Aus den Waggons des Zuges wurden giftige Chemikalien abgelassen und anschließend abgefackelt. In der Folge warf Ohios Gouverneur Mike Dewine der Bahngesellschaft Norfolk-Southern vor, nicht alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben. Obwohl einige Waggons Chemikalien geladen hatten, sei der Zug nicht als Transport mit hohem Gefahrgutanteil eingestuft worden. Dies sei absurd, so der Gouverneur. Der Kongress müsse die rechtlichen Regelungen überprüfen.

