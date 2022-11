STORY: Grenzenloser Jubel am Freitagabend in Cherson im Süden der Ukraine. Die russische Armee wurde nach Monaten abgezogen und die Einwohner feiern die Ankunft ukrainischer Soldaten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnet am Freitag die Rückeroberung der Stadt Cherson als herausragendes Ereignis und sagte, es sei ein historischer Tag. Die Streitkräfte des Landes stünden vor der Stadt, in der sich bereits Spezialeinheiten aufhalten würden. Zuvor hatte eine Vorhut der ukrainischen Armee das westliche Ufer des Flusses Dnipro in der Region Cherson erreicht, wie der ukrainische Generalstab auf Facebook bekannt gegeben hatte.

