STORY: In Chile haben die Bürger in einem Referendum eine neue Verfassung mit klarer Mehrheit abgelehnt. 62,2 Prozent sprachen sich gegen die Änderung des Grundgesetzes aus, teilte die chilenische Wahlbehörde nach Auszählung von über 72 Prozent der Stimmen am Sonntag mit. Die neue Verfassung, die sich auf soziale Rechte, die Umwelt, die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der Ureinwohner konzentriert, sollte den derzeitigen Text ersetzen, der noch aus der Zeit der Diktatur von Augusto Pinochet stammt. Fast 80 Prozent der Chilenen hatten sich nach den massiven Protesten gegen soziale Ungerechtigkeit 2019 für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung ausgesprochen. Jüngste Umfragen vor der Wahl zeigten jedoch, dass die öffentliche Unterstützung aufgrund zurückgegangen war. Das Büro von Präsident Gabriel Boric teilte mit, für Montag sei ein Treffen mit den politischen Parteien einberufen. Unabhängig vom Ergebnis werde die Regierung mit allen Sektoren zusammenarbeiten, um "Gerechtigkeit, Gleichheit, Wachstum und Entwicklung für alle voranzutreiben".

Mehr