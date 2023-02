STORY: Der Kampf der Feuerwehrleute gegen die Waldbrände in Chile hat auch am Sonntag angehalten. Mittlerweile gibt es Dutzende Brandherde. Und das Inferno gilt bereits jetzt als eine der schlimmsten Naturkatastrophen des Landes seit Jahren. Die Zahl der Todesopfer ist offiziellen Angaben zufolge auf mindestens 24 angestiegen und es gibt fast 1.000 Verletzte im Zusammenhang mit den Waldbränden. Eine Frau in Santa Juana erzählt, was sie erlebt hat: "Wir ließen den Lastwagen mit meinem Vater stehen und haben abgewartet, während sich das Feuer näherte. Ich war verzweifelt und sagte zu meiner Mutter: 'Da kommen die Flammen'. Ich schnappte mir meinen Sohn, und die Nachbarn sagten zu uns, wir sollen in den Pool springen." Die Regierung hat den Notstand für die überwiegend ländlich geprägten südlichen Regionen ausgerufen. Und internationale Hilfe soll bei der Brandbekämpfung unterstützen. Eine extreme Hitzewelle erschwert die Löscharbeiten deutlich. Denn die Temperaturen in einigen der am stärksten betroffenen Gebiete liegen bei über 40 Grad Celsius.

