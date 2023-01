STORY: Die chilenische Marine hat am Donnerstag einen Hund gerettet, der offenbar tagelang auf einem Felsen in der Mündung des Biobio-Flusses festhing. Der steile Felsen machte die Rettung schwierig, sagte ein Marinesprecher. Die örtliche Feuerwehr half ebenfalls bei der Bergung des Hundes, der etwa vier Tage lang auf dem Felsen war. Wie er dort hingekommen war, war zunächst unklar. Das Tier wurde per Schiff an Land gebracht und dort tierärztlich versorgt. Es ging ihm den Umständen entsprechend gut. Lokalen Medien zufolge soll der Hund zur Adoption freigegeben werden.

