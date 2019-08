Dieser Frosch ist wohl einer der letzten seiner Art. Seit neuestem lebt er deswegen auch nicht mehr in seiner natürlichen Umgebung, dem Fluss Loa, sondern im Terrarium eines Zoos der chilenischen Hauptstadt Santiago. So soll der Telmatobius Dankoi vor dem Aussterben bewahrt werden, sagte die chilenische Umweltministerin Carolina Schmidt. "Wir hoffen, dass wir garantieren können, dass diese Art sich erholen kann und dass sie in ihren Lebensraum zurückkehren kann, der geschützt wird, damit sie überleben kann." Im Juli wurden die letzten bekannten Exemplare des stark gefährdeten Frosches in der Wildnis eingesammelt. Der Lurch ist eigentlich in dem Loa-Fluss in der Region um Calama, im trockenen chilenischen Norden heimisch. Wegen der anhaltenden Dürre ist das Gewässer fast ausgetrocknet. Hunderte Frösche starben bereits. Wissenschaftler hatten zuletzt nur 14 lebende Tiere gezählt. Diese wurden dann in der Zoo von Santiago gebracht. Dort kommen die Frösche an reichlich Futter. Die Wissenschaftler hoffen daher auf eine rasche Vermehrung. Dann könnte der Telmatobius Dankoi wieder in den Loa-Fluss zurückkehren.