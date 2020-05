Was nach Science-Fiction aussieht, ist in China mancherorts bereits Realität. Ein Technologie-Start-Up hat eine Augmented-Reality-Brille zur Eindämmung des Coronavirus entwickelt. Die mit einem Infrarotsensor und einer Kamera ausgestattete Brille ermöglicht es dem Brillenträger, die Temperaturen der Menschen vor ihm zu "sehen". Sicherheitsmann Chen Guoqiang. "Ich trage diese Temperaturmessbrille seit einer Woche. Meine Aufgabe ist es, im Innovationspark zu patrouillieren und die Temperatur der Menschen zu überprüfen. Diese Brille ist im Vergleich zum Thermometer bequemer und sicherer. Wir können einen Sicherheitsabstand halten." Die T1 getaufte Brille wurde nach Angaben des Unternehmens in nur zwei Wochen entwickelt. Inzwischen wurden rund 1.000 Stück an Behörden, Industrieparks und Schulen verkauft. Da Fieber als eines der Symptome einer Covid-19-Erkrankung gilt, soll die High-Tech-Brille im Kampf gegen die Epidemie helfen. Rokid-Vizepräsident Xiang Wenjie. "Es hat uns viel Zeit und Tests gekostet, die Abweichung der Messung von 0,3 auf 0,1 Grad Celsius zu senken. In 99 Prozent der Fälle liegt die Temperaturabweichung bei etwa 0,1 Grad Celsius. In einigen sehr speziellen Situationen kann es eine etwas größere Abweichung geben. Aber wir stellen in der Praxis fest, dass dies ihre Funktion nicht beeinträchtigt. Wenn es bei einer Person eine Fehleinschätzung gibt, misst die Brille wieder, dann kann die Ablesung normal sein, nach dreimaliger Kontrolle kann sie zu einem sehr genauen Messwert kommen. In der Praxis haben wir also kein Problem." "Ein Kabel verbindet hier das Infrarot-Thermometermodul und die Brille, so dass Live-Daten an die Brille übertragen werden. Die Daten werden mit Hilfe Künstlicher Intelligenz berechnet. Sie können sofort die Temperatur von Personen erkennen, die sich 2 bis 3 Meter vor Ihnen befinden. Und es ist sehr genau mit einer Abweichung von 0,1 bis 0,3 Grad Celsius". Die Brille kann laut Rokid inzwischen die Temperatur von mehreren Menschen gleichzeitig anzeigen. Bald kann sie an Orten wie Einkaufszentren und Flughäfen eingesetzt werden, so das Start-Up.