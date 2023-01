STORY: So viel ist klar: Der Sportwagen, der hier durch die Lobby eines Luxus-Hotels in Shanghai fährt, gehört da eigentlich nicht hin. Auf dem von einem Augenzeugen gefilmten Video ist zu sehen, wie das Fahrzeug über umgestürzte Türrahmen fährt und Gegenstände umwirft. Eine Gruppe von Männern versucht, den Fahrer aufzuhalten, bis das Auto schließlich zum Stehen kommt. Ein 28-jähriger Mann wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall, bei dem niemand verletzt wurde, verhaftet. Nach Angaben von lokalen Medien soll er über den Verlust eines Laptops während seines Aufenthalts in dem Hotel verärgert gewesen sein und sich deshalb mit der Leitung des Hotels gestritten haben.

