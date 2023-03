STORY: Hangzhou, China Uni-Absolventen bringen Kuss-Apparat auf den Markt Inspiriert von der Einsamkeit im Corona-Lockdown "Long Lost Touch" ermöglicht Küssen auf Distanz Die Kussbewegungen werden in Impulse übertragen und versendet Am anderen Ende gibt das Gerät Temperatur und Bewegungen der Lippen des Partners wieder Zhao Jianbo, Erfinder des Gerätes "WeChat oder das Mobiltelefon ermöglichen das Versenden von Anrufen und Nachrichten. Sie können Informationen über Sprache übermitteln. Aber sie sind nicht in der Lage, Feedback und Kommunikation auf einer sensorischen Ebene zu vermitteln. Die Technologie entwickelt sich weiter, und die Menschen sind bereits in der Lage, online zu kommunizieren und zu telefonieren. Ich hoffe, dass unser Gerät die Möglichkeiten, online in Kontakt zu treten, verbessern kann." Der Apparat lässt sich mit dem Handy koppeln Eine App stellt die Verbindung per Video-Anruf her

