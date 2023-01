STORY: Bilder des staatlichen chinesischen Fernsehens, die den Kampf des medizinischen Personals gegen die aktuelle Corona-Welle in dem Land zeigen sollen. In dem Krankenhaus in der Stadt Nanjing ist die Intensivstation voller Patienten. Dem Bericht zufolge sind 80 Prozent der Patienten 65 Jahre und älter, viele von ihnen haben gesundheitliche Probleme. Damit die Patienten besser atmen können, müssen sie regelmäßig vom Rücken auf den Bauch gedreht werden. In anderen Krankenhäusern seien die Intensivstationen wegen der zahlreichen Corona-Kranken erweitert worden, heißt es in dem Bericht des staatlichen chinesischen Fernsehens. Die Omikron-Variante breitet sich nach dem abrupten Ende der Null-Covid-Politik offenbar rasant in China aus. Präzise Daten zum Virusgeschehen gibt es allerdings nicht. China hat das Testen weitgehend eingestellt. Schätzungen gehen davon aus, dass sich bereits Hunderte Millionen Menschen mit Corona angesteckt haben und Zehntausende an den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben sind. Nach fast drei Jahren der Massentests, geschlossenen Grenzen, Reiseverboten und Lockdowns hatte die Staats- und Parteiführung am 7. Dezember überraschend und weitgehend unvorbereitet das Ende der Null-Covid-Politik verkündet.

Mehr