In China geht - den dortigen Behörden zufolge - die Zahl der neuen bestätigten Coronavirus-Fälle zurück. Die Neuerkrankungen fallen von 78 am Vortag auf 48, wie das Gesundheitsamt am Mittwoch mitteilte. Alle neuen Fälle seien Reisende aus dem Ausland. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf dem chinesischen Festland auf gut 81.000, die Todesfälle summierten sich zum Ende des Dienstags um vier neue auf nunmehr 3281. Der US-Außenminister Mike Pompeo hat derweil seine Kritik am Umgang Chinas mit dem Ausbruch des Coronavirus verschärft. Er sagte, dass die Kommunistische Partei Chinas weiterhin der Welt Informationen vorenthalte, die benötigt würden, um das Virus aufzuhalten. Er wiederholte frühere Vorwürfe: Pekings Verzögerung beim ersten Auftreten des Virus habe Risiken für die Menschen weltweit geschaffen.