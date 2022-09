STORY: Bei einem schweren Erdbeben in der chinesischen Provinz Sichuan sind am Montag dem staatlichen Fernsehsender CCTV zufolge sieben Menschen ums Leben gekommen. Mit 6,8 war es das stärkste Beben in der im Südwesten gelegenen Provinz seit dem Jahr 2017. Das Epizentrum lag nach Angaben des chinesischen Erdbebenzentrums bei der Stadt Luding und in einer Tiefe von 16 Kilometern. Wenige Minuten später soll es ein Nachbeben gegeben haben. Die Erschütterungen waren auch in Chengdu, wo rund 21 Millionen Menschen leben, zu spüren. Bewohner der Stadt berichteten von starken Erschütterungen. In der Provinz Sichuan sind Erdbeben vergleichsweise häufig, vor allem in den Bergen im Westen. Bei dem Beben im August 2017, das eine Stärke von 7,0 erreichte, waren mehr als hundert Menschen ums Leben gekommen und Tausende verletzt worden.

