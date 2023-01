STORY: Rund drei Jahre lang hat Chu Wenhong auf diesen Moment gewartet: Endlich ihre Familie in Shanghai wiedersehen. Coronabedingt war das bis vor Kurzem nicht so einfach möglich. Besonders auch, weil Chu Wenhong seit mehreren Jahren in Singapur lebt und dort arbeitet. Ihre Mutter zeigt sich nach dem Wiedersehen relativ gelassen und gut gelaunt: "Sie ist ziemlich genauso wie im Videochat. Aber, jetzt, wo ich sie persönlich gesehen habe, hat sich mein Herz beruhigt. Sie hatte mir gesagt, wenn sie mich heute nicht sehen würde, dann könne sie nicht schlafen. Und auch ich wollte sie nach ihrer Rückkehr unbedingt persönlich treffen." Als Chu Wenhong in Singapur ihre Koffer packte, für die rund fünfeinhalb stündige Flugreise nach Shanghai gingen ihre viele Gedanken durch den Kopf: "Ja, ich mache mir Sorgen um meine Eltern. Ich habe sie seit drei Jahren nicht mehr gesehen. Beide hatten Corona und sind ziemlich alt. Zum Glück war es nicht so schlimm. Aber ihr Gesundheitszustand ist noch immer nicht sehr gut. Deshalb möchte ich sie so bald wie möglich wiedersehen." Und kurz vor der Ankunft bei der Familie zeigte sich die 54-Jährige ziemlich nervös: "Ich bin so glücklich, denn ich habe mich drei Jahre lang darauf gefreut. Ich möchte meine Mutter sehen und sie mir genau ansehen. Es ist schon so lange her. Meine jüngere Schwester wartet auch und meine Nichte. Ich weiß nicht, vielleicht ist mein Vater bereits ins Bett gegangen, denn er ist alt." Ihr Vater ist 83 und ihre Mutter 78. Normalerweise ist Chu Wenhong regelmäßig zu ihrer Familie gereist. Doch die strenge Null-Covid-Politik Chinas machte diesen Plänen einen Strich durch dir Rechnung. Das hat sich nun geändert und sie ist einfach nur froh, das chinesische Neujahrsfest endlich wieder im engsten Kreis feiern zu können. Denn gerade dieser Feiertag ist für chinesische Familien besonders wichtig. Da es oft die einzige Zeit im Jahr ist, in der entfernte oder nahe Verwandte wieder zusammenkommen können.

