STORY: Rettung mit vereinten Kräften. Das chinesische Staatsfernsehen zeigte am Sonntag Aufnahmen, wie mehrere Beamte der heftigen Strömung in Yingde in der Provinz Guangdong trotzten und es schafften, diese Frau in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben der Staatsmedien saß die Frau in ihrem Auto fest, nachdem extreme Regenfälle zu einer plötzlichen Überschwemmung der Straße im Süden Chinas geführt hatten. Die Provinz Guangdong ist eine der am stärksten betroffenen Gebiete des Landes. Dort ist es in den vorangegangenen Tagen zu Rekordniederschlägen gekommen. Viele Regionen wurden überflutet. Die Straßen der Städte standen unter Wasser. Nach Angaben der Behörden schafften es die Beamten in diesem Fall erst nach wiederholten Versuchen und der zu Hilfenahme eines Seils, die Person zu retten. Eine genaue Angabe zu den Schäden oder eine Bilanz der schlimmen Überschwemmungen liegt zurzeit noch nicht vor.

Mehr