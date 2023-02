STORY: Bei einem Uglück in einem Kohlebergwerk im Norden von China sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Dutzende Arbeiter werden nach Angaben von staatlichen Medien vermisst. Hunderte Feuerwehrleute waren vor Ort, umd die Suche nach verschütteten Bergleuten zu unterstützen. Auch Such- und Rettungshunde waren im Einsatz. Teile des Kohle-Tagebaus waren am Mittwoch eingestürzt. Am Unglücksort war ein Trümmerhaufen mit einem Durchmesser von etwa 500 Metern Durchmesser und schätzungsweise 80 Meter Höhe zu sehen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. "Ich hatte gerade um 13:15 Uhr mit der Arbeit begonnen, da bemerkte ich, dass Felsen vom Berg herabstürzten. Ich sah, dass die Situation immer ernster wurde, und es wurde eine Evakuierung organisiert, aber es war zu spät, der Berg stürzte einfach ein." Der chinesische Präsident Xi Jinping forderte nach Angaben von staatlichen Medien umfassende Anstrengungen bei der Suche und Rettung der Vermissten und der Behandlung der Verletzten. Zur möglichen Unglücksursache gab es zunächst keine Angaben. In China kommt es immer wieder zu schweren Unfällen in Bergwerken mit vielen Todesopfern. Dahinter stecken oft unzureichende Sicherheitsmaßnahmen.

