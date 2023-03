STORY: Am Freitag haben die rund 3.000 Delegierten in Peking den Staats- und Parteichef Xi Jinping einstimmig für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Den Weg dafür hatte der 69-jährige Xi selbst geebnet, als er bisher geltende Alters- und Amtszeitbegrenzungen außer Kraft setzte und so eine andauernde Führungsrolle in der Parteiverfassung verankerte. Bislang war nämlich nach zwei Amtszeiten Schluss an der Spitze des Staates. Auf der bis Montag dauernden Jahrestagung wird es zudem die größte Regierungsumbildung seit zehn Jahren geben. Dabei werden vor allem enge Vertraute von Xi Jinping aufrücken. Am Samstag soll der frühere Parteichef von Shanghai, Li Qiang, neuer Premier werden.

