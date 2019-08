Dieses Video, das von der chinesischen Volksbefreiungsarmee in Hongkong veröffentlicht wurde, kann für einige durchaus bedrohlich wirken. Die Bilder sollen die Soldaten der Volksbefreiungsarmee bei einer Übung zeigen. Dabei geht es unter anderem darum, wie man Demonstrationen auflöst. Und wie man mit gewalttätigen Demonstranten umgeht. Das dreiminütige Video, dass auf der offiziellen Webseite der Armee gezeigt wird, zeigt die Soldaten, die schweres Gerät einsetzen und aus allen Rohren feuern. Seitdem die Massenprotesten in Hongkong im April gestartet waren, hatte sich die chinesische Volksbefreiungsarmee zurückgehalten und das Feld der Polizei in Hongkong überlassen. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums ließ am Donnerstag keinen Zweifel daran aufkommen, dass notfalls auch die Armee einschreiten würde: "Die Zentralregierung steht fest an der Seite von Regierungschefin Carrie Lam und der Regierung der Hongkonger Sonderverwaltungszone. Wir unterstützen die Politik, das Gesetz konsequent durchzusetzen. Und wir unterstützen alle dafür wichtigen Abteilungen der Regierung, kriminelle Elemente zu bestrafen. Und dabei die Menschen zu unterstützen, die Hongkong und China lieben." Der Chef der chinesischen Streitkräfte in Hongkong hatte die seit Wochen andauernden Ausschreitungen am Donnerstag erstmals öffentlich verurteilt. Die Unruhen hätten das Leben und die Sicherheit der Menschen ernsthaft bedroht und sollten nicht toleriert werden. In der Finanzmetropole gibt es seit Wochen immer wieder Protestmärsche mit Hunderttausenden Teilnehmern. Dabei kommt es auch immer wieder zu schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Auslöser war ein umstrittener Gesetzesentwurf zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China. Am Mittwoch waren mehr als 40 Demonstranten wegen Aufruhrs angeklagt worden. Es war das erste Mal, dass die Justiz diesen Straftatbestand anwendet.