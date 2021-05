China erlaubt es verheirateten Paaren künftig, bis zu drei Kinder zu haben. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Beim chinesischen Volk herrscht diesbezüglich noch Skepsis. Jahrelang durften Paare nur ein Kind großziehen. In Shanghai fragten sich Eltern am Montag, wie ihr Leben mit mehr als einem Kind aussehen könnte, und ob das überhaupt eine gute Idee wäre. "Wenn die Gegebenheiten es zuließen, würden wir mehr Kinder kriegen. Dieser Tage müssen junge Menschen schon ein Haus kaufen. Die last auf ihren Schultern ist so schon groß. Und dann muss man die Kosten für die Ausbildung eines Kindes mit einberechnen. Ich denke, dass es schwierig werden wird, Paare davon zu überzeugen." "Richtig, eine anständige Ausbildung für das zweite oder dritte Kind zu bekommen, wird das größere Problem werden, denke ich." "Es sind meistens die Frauen, die die Verantwortung für ein Kind tragen müssen. Und diese Gesellschaft hat Frauen in der Vergangenheit nun mal nicht so viel unterstützt. Also wenn sich Männer mehr beteiligen würden, und Frauen, die gerade erst ein Kind bekommen haben, Anreize geboten würden, ein zweites zu kriegen, wäre das vielleicht möglich. Natürlich wäre es besser, wenn Kinder Geschwister hätten. Ich persönlich würde aber jetzt kein zweites oder drittes Kind wollen." Das Land reagiert damit nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur auf seine älter werdende Bevölkerung. Erst 2016 hatte China die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik abgeschafft und zwei Kinder pro Familie erlaubt. Jean-Pierre Cabestan, Professor für Politikwissenschaft an der Bapist University in Hongkong sagt: "Drei Kinder zu erlauben bedeutet nicht, dass es auch passieren wird. Vielleicht auf dem Land, aber wie sie wissen, geht die Bevölkerung auf dem Land momentan zurück. Außerdem sind diese Familien meistens arm, also gibt es nicht genug Anreize, ein Kind zu kriegen. Deshalb glaube ich, dass Chinas Bevölkerungsrückgang weiter gehen wird." Ohne finanzielle Entlastungen für Familien werde es nach Einschätzung von Cabestan also nichts mit der Idee von fünfköpfigen Familien.. Nach der Legalisierung von zwei Kindern habe es laut dem Professor in den meisten Städten einen Trend gegeben, bei dem verheiratete Paare eher zu einem oder gar keinem Kind tendierten. In den vergangenen zehn Jahren ist die Bevölkerung in China nur noch leicht gewachsen. Für die Regierung in Peking ist das eine - Zitat - "alarmierende" Entwicklung. In dem ostasiatischen Land leben zur Zeit 1,4 Milliarden Menschen.

Mehr