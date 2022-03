STORY: Am Freitagmorgen ist Chinas siebentägiger Nationaler Volkskongress in Peking mit einer Abschlusssitzung zu Ende gegangen. Der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, Li Zhanshu, hielt eine Rede, bevor die Delegierten für die Verabschiedung mehrerer Gesetze stimmten, darunter die Beschlüsse zum neuen Haushaltsplan. Auf einer Pressekonferenz sagte Ministerpräsident Li Keqiang am Freitag, dass die chinesische Regierung ungeachtet des Kriegs in der Ukraine an ihrem Wachstumsziel festhalte. Das Bruttoinlandsprodukt soll demnach um rund 5,5 Prozent wachsen - trotz vieler Herausforderungen, zu denen neben dem russischen Einmarsch in die Ukraine auch die heimische Immobilienkrise und die Corona-Pandemie gehören. China verfehlt selten seine selbst gesteckten Wachstumsziele. Viele Ökonomen gehen allerdings davon aus, dass es in diesem Jahr zusätzlicher Anreize bedarf, um die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in Schwung zu halten.

