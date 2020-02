Erholt sich die Konjunktur vom Coronavirus? Der Dax stieg am Donnerstag um bis zu ein Prozent auf 13.606,97 Punkte und arbeitete sich bis auf knapp 35 Zähler an sein Rekordhoch von Ende Januar heran. Auch EZB-Chefin Christine Lagarde sah "vorsichtige Anzeichen für Stabilisierung", nannte das neuartige Virus aber weiterhin als neues Risiko für die Weltwirtschaft. Grund für neue Aufschwünge bot auch die chinesische Regierung am Donnerstag an. Rund drei Wochen nach einer ersten Einigung im Handelsstreit mit den USA, kündigte sie an, unlängst verhängte Zölle auf einige US-Importwaren zu halbieren. Das Finanzministerium in Peking erklärte am Donnerstag, Abgaben auf gut 1700 Produktgruppen sollten je nach Warenart von zehn auf fünf beziehungsweise von fünf auf 2,5 Prozent gesenkt werden. Für welche Güter mit welchem Handelsvolumen dies gilt, blieb zunächst unklar. Die Märkte reagierten positiv auf die Ankündigung. Die Börsen in Asien und den USA legten zu, auch die chinesische Landeswährung war gefragt. Der Zeitpunkt der Verkündung kann auch als Reaktion Pekings auf die Einbrüche in der eigenen Wirtschaft gesehen werden, die durch den Ausbruch des Coronavirus ausgelöst wurden. In China, wo der neuartige Erreger zuerst aufgetreten ist und besonders stark um sich greift, wurden zuletzt 563 Todesfälle gemeldet. Mehr als 28.000 Infektionen waren bis Donnerstag bestätigt.