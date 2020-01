Leere Regale gab es am Donnerstag an vielen Marktständen im chinesichen Wuhan. Viele Anwohner deckten sich in Panik mit Vorräten ein. Im Kampf gegen das Coronavirus hat China die Elf-Millionen-Metropole praktisch isoliert. Der öffentliche Verkehr wurde auch in der Nachbarstadt Huanggang mit sieben Millionen Einwohnern so gut wie eingestellt. Die Beschränkungen sollen die weitere Verbreitung des Virus verhindern. Das staatliche Fernsehen meldete inzwischen mehr als ein Dutzend Todesfälle und Hunderte Infizierte. Gauden Galeader von der Weltgesundheitsorganisation WHO in Peking nannte die getroffenen Maßnahmen beispiellos. "Wenn man sich die Leitlinien der WHO ansieht, findet man keine für Reise- oder Handelsbeschränkungen, so dass die Abriegelung über die derzeitigen Leitlinien der WHO hinausgeht." Die WHO will bei einem Krisentreffen entscheiden, ob der Ausbruch einen internationalen Gesundheitsnotstand darstellt. Damit verbinden sich schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung einer Krankheit. "Wir erwarten, dass die Zahl der Betroffenen weiter steigt. Am Anfang, bei der ersten Welle waren die Fälle einfacher zu erkennen. Die Krankheit nahm einen schweren Verlauf an, mit einer Lungenentzündung. Während einer saisonalen Grippewelle tarnt sich das Virus unter Millionen von Fällen milderer Atemwegsinfektionen, so dass es ziemlich schwierig ist, die Fälle zu entdecken. Es bedarf einer großen Anstrengung des öffentlichen Gesundheitswesens." Die Krankheit war Ende Dezember in Wuhan ausgebrochen. Es wird vermutet, dass sie von illegal verkauften Tieren auf einem Markt auf Menschen übertragen wurde. Gegen das Virus gibt es keinen Impfstoff. Die Bundesregierung hält Deutschland dennoch für gewappnet. Sie hat bislang keine Reisewarnungen wegen des Virus ausgesprochen.