In China geht der Kampf gegen das Coronavirus weiter. In Wuhan laufen die Bauarbeiten für zwei Spezialkrankenhäuser. Hier sollen Patienten behandelt werden, die an dem Virus erkrankt sind. Unterdessen ist die Zahl der Todesopfer ist auf mindestens 132 gestiegen. Weitere 1459 Neuinfektionen sind bestätigt worden, erklärt die chinesische Gesundheitskommission. Die Gesamtzahl der am Virus Erkrankten beläuft sich damit in China nach offiziellen Angaben auf 5974. In vielen Dörfern in China versuchen sich die Menschen selbst zu helfen. Mit Straßensperren und Kontrollen wollen sie ihre Dörfer vor dem Virus schützen. Die Behörden in Bayern haben drei weitere Infektionsfälle bestätigt. Dort war am Dienstag der erste Coronafall bestätigt worden. Forschern in Australien ist es offenbar gelungen, das Virus im Labor zu züchten. Die Universität Melbourne teilte mit, damit könnte nun die Suche nach Gegenmitteln beschleunigt werden.