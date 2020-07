Die Flagge eingeholt, das Gebäude in Chengdu abgeriegelt - China hat seine Ankündigung wahrgemacht und das US-Konsulat in der südwestchinesischen Stadt geschlossen. Der Schritt sei am Montag um 10.00 Uhr Ortszeit vollzogen worden, teilte das Außenministerium in Peking mit. China hatte die Schließung am Freitag angeordnet, als Reaktion auf die Entscheidung der US-Regierung, die chinesische Vertretung in Houston dichtzumachen. Die Schließungen sind ein vorläufiger Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Die USA und China streiten seit Monaten über Handelspolitik, das umstrittene Sicherheitsgesetz in Hongkong, die Einhaltung von Menschenrechten, Einflusssphären im Südchinesischen Meer sowie über den Umgang mit der Coronavirus-Pandemie.