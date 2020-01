Die Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus sind für die Menschen in China immer deutlicher zu spüren. Zehn Städte in der vom Cornavirus besonders betroffenen Provinz Hubei Zentralchina haben ihre Verbindungen zur Außenwelt stark eingeschränkt. Busverbindungen seien eingestellt und von vielen Menschen besuchte Einrichtungen geschlossen worden, hieß es. Zuvor hatten die chinesischen Behörden die beiden Millionstädte Wuhan und Huanggang abgeriegelt. In Wuhan war das Virus erstmals aufgetaucht. Die chinesische Hauptstadt Peking sagt große öffentliche Veranstaltungen anlässlich des Neujahrsfestes ab. Die Zahl der Todesfälle in China durch das neue Coronavirus ist nach Angaben chinesischer Behörden auf mehr als zwei Dutzend gestiegen, die Zahl der Infizierten wird mit über 800 angegeben. Auch aus anderen Ländern werden inzwischen Krankheits-Fälle gemeldet. Dennoch sieht die Weltgesundheitsorganisation WHO in dem Ausbruch des Coronavirus noch keinen internationalen Gesundheitsnotstand. Es sei zwar eindeutig ein Notstand für China, es sei aber nicht ein globaler Gesundheitsnotstand. Dazu könne es sich aber noch entwickeln, hieß es. Mit dem Aufrufen des Notstandes wären schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs verbunden gewesen.