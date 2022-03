STORY: Weitere Ausbreitung von Corona-Infektionen in China. Die Finanzmetropole Shanghai, die rund 26 Millionen Einwohner hat, meldete am Dienstag den fünften Tagesrekord von asymptomatischen Covid-19-Fällen in Folge. Hintergrund ist die hochinfektiöse Omikron-Variante. Sie erschwert die Bemühungen des Landes, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Im Vergleich zu anderen Ländern sind die Zahlen jedoch immer noch relativ niedrig. Offiziellen Angaben zufolge meldete Shanghai für Montag 865 Infektionen, gegenüber 734 am Vortag. Einschließlich der Infektionen in Shanghai meldete die Nationale Gesundheitskommission des Landes am Montag 2.281 Fälle mit bestätigten Symptomen, am Vortag waren es 1.947. Die meisten neuen Fälle wurden in der nordöstlichen Provinz Jilin festgestellt, wo Arbeiter in Aufnahmen des staatlichen Fernsehsenders CCTV beim Desinfizieren von Straßen zu sehen waren. China verfolgt eine strenge Null-Covid-Strategie. Mögliche Infektionsketten sollen durch harte Lockdowns sofort unterbrochen werden.

