STORY: China bereitet sich auf eine neue Welle von Corona-Infektionen vor. Millionen Menschen verlassen zurzeit die Großstädte, um zum Neujahrsfest ihre Familien auf dem Land zu besuchen. Das chinesische Verkehrsministerium rechnet in den Wochen um die Feiertage mit mehr als 2 Milliarden Fahrten. Die staatlichen Medien berichten über die Aufstockung von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung in Krankenhäusern und Kliniken auf dem Land. Die Regierung in Peking hatte Anfang Dezember ihre strikte Null-Corona-Politik aufgegeben. Seitdem verbreitet sich das Virus in der Volksrepublik rasant. Berichte über Todesfälle gab es aber kaum - trotz Bildern, die lange Schlangen vor Beerdigungsinstituten zeigten. Nach Kritik der Weltgesundheitsorganisation korrigierte China die Todeszahlen in Zusammenhang mit dem Coronavirus am Wochenende massiv nach oben. Die Nationale Gesundheitskommission teilte mit, zwischen dem 8. Dezember und dem 12. Januar habe es knapp 60.000 Todesfälle gegeben. Gesundheitsexperten fürchten, dass in diesem Jahr mehr als eine Million Menschen in China in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sterben könnten.

