STORY: Start der chinesischen Rakete "Langer Marsch 5B" am Montagmorgen Ortszeit auf dem Weltraumbahnhof Wengchang auf der Tropeninsel Hainan. Ziel der unbemannten Rakete ist die im Bau befindliche chinesische Weltraumstation "Tiangong" - übersetzt Himmelspalast. Transportiert wurde das vorerst letzte Modul mit dem Namen "Mengtian", was soviel wie Himmelstraum bedeutet. Das Modul hat ein Gewicht von rund 20 Tonnen und eine Länge von etwa 18 Metern. Der Flug zum Ziel im All soll circa 12 Stunden dauern. Mit dem Projekte der bemannten Raumstation »Tiangong« unterstreicht China die Ambition, zur Weltraummacht aufzusteigen. Bisher dominieren auf diesem Gebiet die USA und Russland.

Mehr