Beeindruckt, aber - nach 24 Stunden Gefängnis und 14 Stunden Flug - müde traf der Hongkonger Aktivist und Regierungskritiker Joshua Wong am Dienstag im Bundestag ein. Der Sprecher des parlamentarischen Ausschusses für Menschenrechte, Michael Brand, hat ihn empfangen. Wong war am Montagabend auch Bundesaußenminister Heiko Maas begegnet, wogegen das chinesische Außenministerium kurz darauf Beschwerde eingelegt hatte. "Der chinesische Außenminister hat gerade eine Erklärung veröffentlicht, in der er meinen Empfang in Deutschland kritisiert." "Sie sind ein freier Mann und können gehen, wohin Sie wollen." Das Auswärtige Amt hat die Kritik aus China zurückgewiesen: Treffen mit Mitgliedern der Zivilgesellschaft seien ein ganz normales Verfahren. Maas verwies darauf, dass sich die Bundesregierung immer für Meinungsfreiheit einsetze. "Wir haben ein paar Minuten gesprochen. Er beobachtet die Entwicklungen in Hongkong sehr genau. Ich habe die Proteste und die Handelsgespräche sowie die Waffenlieferungen an die Hongkonger Polizei hervorgehoben." Der Bürgerrechtler hatte am Montag erklärt, die ehemalige britische Kronkolonie sei nun ein Bollwerk zwischen der freien Welt und der "Diktatur Chinas". "China wird nicht auf China begrenzt bleiben wollen. Hongkong ist der erste Schritt, Taiwan und Europa sind schon lange im Zielgebiet Chinas. Und deswegen kommt es aus meiner Sicht entscheidend darauf an, dass wir hier im Westen als starke Nation in Deutschland mit Verbündeten in Europa ein klares Signal setzen." Wong will am Mittwoch in der Bundespressekonferenz auftreten. Eine Begegnung mit Kanzlerin Angela Merkel ist nach Angaben des Regierungssprechers allerdings nicht geplant.