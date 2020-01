China sagt Wegwerf-Plastik den Kampf an. In allen Großstädten werden Plastiktüten und Einweg-Strohhalme bis Ende dieses Jahres verboten. Das kündigten das Umweltministerium und die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission am Sonntag in Peking an. In allen übrigen Orten solle das Verbot ab 2022 gelten. Märkte, auf denen frische Produkte verkauft werden, sollen noch bis 2025 von der Regelung ausgenommen bleiben. Anwohner in Peking reagierten am Montag positiv auf diese Änderungen: "Plastik fügt den Menschen großen Schaden zu. Die Verbrennung belastet die Luft erheblich und damit auch das Leben der Menschen. Wenn wir diese Regeln gut umsetzen, dann wird es sowohl dem Land als auch dem Leben der Menschen große Vorteile bringen. Egal ob es um Geschirr oder Produkte des täglichen Bedarfs geht. Es wird die Umweltverschmutzung reduzieren." "Es wird Unannehmlichkeiten geben, aber zurzeit ist die Umweltverschmutzung sehr schlimm. Die Ernährung und die Gesundheit sind betroffen. Ich halte das Plastikverbot für gut und unterstütze das." Im bevölkerungsreichsten Land der Welt werden riesige Mengen unbehandelter Kunststoffabfälle in Deponien vergraben oder in Flüsse gekippt. Jahrelang hat die Volksrepublik sogar Kunststoffabfälle in großem Stil aus Europa und den USA importiert, bis die Regierung in Peking dies Anfang 2018 untersagte. Die heimischen Recycling-Betriebe wurde stattdessen aufgefordert, den Abfall im eigenen Land zu verarbeiten.