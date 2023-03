STORY: Ein Großereignis in China wirft seinen Schatten voraus. Unter anderem sind die Sicherheitsvorkehrungen in der chinesischen Hauptstadt Peking im Vorfeld der jährlichen Sitzung des Nationalen Volkskongresses am Sonntag deutlich verschärft worden. Es wird erwartet, dass Staatspräsident Xi Jinping auf der jährlichen Parlamentssitzung die größte Regierungsumbildung seit einem Jahrzehnt vollziehen wird. Nach der Corona-Krise läuft insbesondere die chinesische Wirtschaft noch nicht wieder richtig rund. Und auch die Beziehungen zu den USA sind auf einem Tiefpunkt. Zu den wichtigsten politischen Ankündigungen auf dem Nationalen Volkskongress gehören der Haushalt der Zentralregierung, das Budget für Militärausgaben sowie das Ziel für das Wirtschaftswachstum. In diesem Jahr versammeln sich rund 3.000 Delegierte in der Großen Halle des Volkes westlich des Platzes des Himmlischen Friedens zur ersten Sitzung des Nationalen Volkskongresses nach der Corona-Pandemie.

