Diese Bilder hatten für Schlagzeilen gesorgt. Aus Protest gegen den wachsenden Einfluss Chinas waren am Montag Zehntausende Menschen in Hongkong auf die Straße gegangen. Viele Demonstranten bewaffneten sich mit Eisenstangen und Straßenschildern. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Bereitschaftspolizei, die Pfefferspray einsetzte. Hunderte Demonstranten stürmten das örtliche Parlament, rissen Bilder von den Wänden und besprühten die Wände mit Graffiti. Später verließen sie das Parlament wieder. Am Tag danach kritisiert Regierungschefin Carrie Lam das Verhalten einiger Demonstranten scharf. "Die Szene, die viele Leute wirklich schockiert und traurig gemacht hat, war die extreme Gewalt und der Vandalismus, die die Demonstranten gezeigt haben, die das Parlament gestürmt haben. Das ist etwas, was wir entschieden verurteilen müssen." Ähnliche Töne kamen aus China. Die Hongkong-Behörde verurteile das gewaltsame Verhalten mancher Kundgebungsteilnehmer in aller Schärfe, berichteten staatliche Medien am Dienstag. Die Behörde unterstütze die Hongkonger Regierung dabei, die Kriminellen zur Verantwortung zu ziehen. Die ehemalige britische Kronkolonie gehört zwar formal zu China, hat aber eine Reihe von Sonderrechten und Freiheiten. So hat es eine unabhängige Justiz und eine eigene Regionalverwaltung. Diese Rechte sehen viele Menschen in Hongkong bedroht. In den vergangenen Wochen protestierten insgesamt über eine Million Menschen. Anlass war ein Gesetz, das Auslieferungen von Ausländern an China ermöglichen soll. Dies wurde inzwischen zwar auf Eis gelegt, die Demonstranten verlangen aber die vollständige Abschaffung.