Nach einem erneut gewaltsamen Protest-Wochenende in Hongkong warnt China die Demonstranten eindringlich vor weiteren Eskalationen. Die ehemalige britische Kronkolonie sei ein untrennbarer Teil der Volksrepublik, schrieben staatliche chinesische Medien am Montag. Im Wortlaut der Meldung hieß es, jede Art der Abspaltungsversuche würden "zerquetscht". Die Demonstranten sollten aufhören, die Geduld der Zentralregierung auf die Probe zu stellen. Am Wochenende hatten sich Tausende Demonstranten vor dem US-Konsulat in Hongkong eingefunden und Präsident Donald Trump um die "Befreiung" Hongkongs gebeten. In chinesischen Medien hieß es, dies beweise, dass ausländische Kräfte hinter den Protesten steckten. Ein bekanntes Gesicht unter den Demonstranten ist Joshua Wong. Er war während der Proteste am Wochenende festgenommen worden, laut eigener Angaben war er auf der Rückreise von Taiwan am Flughafen aufgegriffen worden. Er sei mit den teils gewaltsamen Demonstrationen am Sonntag im Zentrum von Hongkong in Verbindung gebracht worden. Ihm würden der Verstoß gegen Kautionsauflagen vorgeworfen, schrieb er auf Twitter. Dort hieß es auch, dass er in Deutschland zur Teilnahme an einer Veranstaltung erwartet wurde. Ungeachtet der Warnung demonstrierten Hunderte Schüler am Montag Solidarität mit der Protestbewegung. In mehreren Stadtteilen bildeten sie Menschenketten. Die Demonstrationen in Hongkong richten sich gegen eine wachsende Einflussnahme Chinas und dauern bereits seit über drei Monaten an. China ist bestrebt, die Demonstrationen vor dem 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik am 1. Oktober unter Kontrolle zu bringen.